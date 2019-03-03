رياضة | بالأرقام والإحصائيات.. أسوان وبني سويف والتليفونات صراع الأقوى للعودة للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام والإحصائيات.. أسوان وبني سويف والتليفونات صراع الأقوى للعودة للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت 20 جولة من منافسات دورى القسم الثانى وأصبح الصراع على حجز بطاقة التأهل بالمجموعة الأولى ( مجموعة الصعيد ) بات منحصرا فى الثلاثى أندية اسوان الرياضى وبنى سويف الرياضى وتليفونات بنى سويف وذلك قبل انتهاء المسابقة بست جولات فقط.

الخليج 365 الرياضى يستعرض لكم صراع القمة بمجموعة الصعيد خاصة فى ضوء المباريات القادمة لفرق المقدمة. اسوان وحلم ابناء النوبة العودة للممتاز بقيادة مجدى عبد العاطى:-

بدء أسوان الرياضى موسمه الحالى أكثر تميزا على الصعيد الرسمى والفنى تحت قيادة فنية أولى لمديري الفنى مجدى عبد العاطى وحاول تجاربه الفنية بمنصب الرجل الأول أصبح عبد العاطى على بعد خطوات قليلة تفصله عن تحقيق حملم أبناء النوبة فى العودة للمشاركة بالدورى الممتاز بعد غياب استمر نحو موسمين متتالين.

أسوان المتصدر بعدد 47 نقطة لعب 20 مباراة بهذا الموسم نجح فى تحقيق الفوز فى 14 مباراة وتعادل بخمس مباريات وتلقى هزيمة وحيدة أمام شقيقه تحرير أسوان واحرز لاعبي اسوان 39 هدف فيما دخل مرمى الفريق 23 هدف .

ويعتبر أبرز لاعبي الفريق المهاجم الإفريقى سيلا بدار واحرز 16 هدف فيما أحرز حسن طارق 9 أهداف ويبرز بصفوف اسوان العديد من اللاعبين المتميزين مثل احمد فتحى واحمد صبري واحمد عامر وفؤاد سلامه وهيثم الفيل والصباحى وغيرهما.

ويتبقى لفريق أسوان المباريات التالية بالترتيب حيث يواجه أسوان نظيره تليفونات بني سويف بملعب استاد أسوان ثم يواجه طهطا بملعب طهطا ثم يواجه الفيوم بملعب استاد أسوان ثم التعدين بملعب التعدين بادفو ويستضيف ديروط بملعب اسوان ثم يختتم اللقاءات بمواجهة ملوى بملوى .

بنى سويف وحلم الجماهير مازال فى الملعب :-

بعد فترة كبيرة من الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأول منذ بداية الدور الأول وحتى بداية الدور الثانى مازال بنى سويف محتفظا بكلمه للصعود للدورى الممتاز وذلك رغم وصول الفارق بين الفريقين وأسوان المتصدر لثمانية نقاط، ويتمسك محمد يوسف المدير الفنى للفريق ورفاقه بأمل الصعود وتعثر الفريق الأسوانى بالجولات المتبقية.

الفريق السويفى يحتل المركز الثانى برصيد 39 نقطة وخلال هذا الموسم نجح فى تحقيق الفوز بعدد 10 مباريات وتعادل بتسع مباريات فيما تلقى هزيمة وحيدة أمام منافسه أسوان .

لاعبو بنى سويف نجحوا فى هز شباك المنافسين بعدد 32 هدف فيما تلقت شباك بنى سويف 14 هدف.

ويأتى أبرز لاعبي بنى سويف كريم اشرف هداف الفريق برصيد 11 هدف ومحمد على صادق 6 إهداف ويبرز بصفوف الفريق العديد من اللاعبين المتميزين مثل مصطفى عبد الستار وعبد الواحد عبد العزيز ومعتز محروس واحمد شحاته وطه نادى وسيد شعبان ومصطفى صلاح الصفتى وشريف حافظ.

ويتبقى لبنى سويف المباريات التالية بالترتيب حيث يستضيف تحرير اسوان بملعب استاد بنى سويف ثم تليفونات بنى سويف بملعب استاد بنى سويف وبعدها يستضيف طهطا وبعدها يواجه الفيوم بملعب الاسيوطى سبورت ثم يستضيف النصر للتعدين بملعب استاد بنى سويف ثم يواجه ديروط بملعبه بأسيوط .

نينو وأبناء التيلفونات وتاريخ مميز :-

يعيش فريق تليفونات بنى سويف تحت قيادة مديره الفنى أبو العينين شحاته انتفاضة كروية فنيا ورقميا وبات الفريق الحصان الأسود هذا الموسم رغم الفوارق المادية للفريق بالنظر للمنافسين.

التليفونات بدء الموسم تحت قيادة تدريبية لايمن الجمل ثم سرعان ما بدء التغيير بنهاية الدور الأول والاستعانة بنينو كمديرا فنيا للفريق .

التليفونات يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة نجح فى تحقيق الفوز بعدد 9 مباريات وتعادل بثمانى مباريات وتلقى الهزيمة بثلاث مباريات .

لاعبو التليفونات نجحوا فى إحراز 26 هدف فيما تلقت شباك الفريق 15 هدف .

ويأتى أبرز لاعبي التليفونات هذا الموسم كلا من مصطفى حسن ومحمود مبارك ووائل مصطفى ومحمود عبده وأحمد يوسف ومحمد أبو العلا واحمد سقراط ومحمد رجب والمهاجم الافريقى مانجا .

ويتبقى لفريق تليفونات بنى سويف 6 مباريات قادمة حيث يواجه اسوان بملعب استاد اسوان ثم يواجه بنى سويف باستاد بنى سويف ثم مواجهة سوهاج باستاد سوهاج الرياضى ثم يستضيف الاعلاميين بملعب بنى سويف ثم يواجه الألمونيوم بملعب الألمونيوم بنجع حمادى ثم يستضيف الوليدية بختام مباريات الدورى .