رياضة | لاسارتي يطمئن على إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإطمئنان على شريف إكرامي، حارس الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم، في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدًا، في إطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.
وحرص المدير الفني على تحفيز إكرامي، بعد تعرضه لإصابة بمزق في السمانة خلال مشاركته في مران الفريق يوم الخميس الماضي.
ويخضع شريف إكرامي إلى برنامج علاجي، بعد التأكد من غيابه فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.
وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي على تخصيص فقرة إضافية عقب انتهاء تدريب الفريق الجماعي للثلاثي أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وثنائي حراسة محمد الشناوي ومصطفى شوبير.
وقام الثلاثي بالجري حول الملعب لرفع معدل اللياقة البدنية، تحت إشراف مساعد مخطط الأحمال.
وجاء ذلك في المران الأخير للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجيت لحساب الجولة ال٢٦ بالدوري العام، والمقرر لها غدا الإثنين .
وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي فقرة في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم علي ملعب التتش، للتدريب علي الكرات العرضية، خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وحرص المدير الفني علي نقل تعليمات خاصة للاعبين، والتركيز علي جانب خططي قبل مواجهة الغد.
وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم في ختام استعداداته لمواجهة بتروجت التي تقام غدا في اطار مواجهات الاسبوع ال26 في بطولة الدوري العام.
وقاد سامي قمصان المدرب بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
واهتم قمصان مع لاعب الفريق الأحمر بضرورة إنهاء الكرة بشكل سليم،خاصة الفرص التي تتاح له أمام المرمى.
خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للستديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر اليمو الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وشارك في هذه الفقرة لاعبو الفريق الأحمر، والتي ركز خلالها لاسارتي على التسديد من وضع الحركة.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء غد الاثنين على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.