رياضة | لاسارتي يطمئن على إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإطمئنان على شريف إكرامي، حارس الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم، في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدًا، في إطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

وحرص المدير الفني على تحفيز إكرامي، بعد تعرضه لإصابة بمزق في السمانة خلال مشاركته في مران الفريق يوم الخميس الماضي.

ويخضع شريف إكرامي إلى برنامج علاجي، بعد التأكد من غيابه فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي على تخصيص فقرة إضافية عقب انتهاء تدريب الفريق الجماعي للثلاثي أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وثنائي حراسة محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وقام الثلاثي بالجري حول الملعب لرفع معدل اللياقة البدنية، تحت إشراف مساعد مخطط الأحمال.

وجاء ذلك في المران الأخير للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجيت لحساب الجولة ال٢٦ بالدوري العام، والمقرر لها غدا الإثنين .