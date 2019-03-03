رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة إيفرتون في المباراة التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس التشكيلة الرسمية لليفربول في مباراة اليوم ضد إيفرتون.