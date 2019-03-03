رياضة | الشيخ وصالح جمعة ومحارب على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ وصالح جمعة ومحارب على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 16 لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة بتروجت غدا الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد لاسارتي كلا من :-
شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال وعمرو السولية بسبب الإصابة، وباسم علي ومحمود وحيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد شريف وأحمد علاء وإسلام محارب لوجهة نظر فنية، وسعد الدين سمير للإيقاف.
وأعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بتروجت، غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.
وقام لاسارتي بضم 20 لاعبًا للقائمة هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.
خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.
خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.