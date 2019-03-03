رياضة | الشيخ وصالح جمعة ومحارب على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ وصالح جمعة ومحارب على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 16 لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة بتروجت غدا الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال وعمرو السولية بسبب الإصابة، وباسم علي ومحمود وحيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد شريف وأحمد علاء وإسلام محارب لوجهة نظر فنية، وسعد الدين سمير للإيقاف.