رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بتروجت، غدًا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.

وقام لاسارتي بضم 20 لاعبًا للقائمة هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا.