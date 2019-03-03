انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف سخر برشلونة من غريمه الملكي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 06:34 مساءً - سخر نادي برشلونة الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد أن تغلّب عليه مرتين في عقر داره ووسط جماهيره في غضون 4 أيام، وفي مسابقتين مختلفتين، وهنا يدور الحديث حول كأس الملك والدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تخطى غريمه الملكي بثلاثية نظيفة، الأربعاء المنصرم، ليضمن تأهله إلى نهائي كأس إسبانيا، للمرة السادسة توالياً، حيث سيُلاقي فالنسيا في الموقعة الختامية.

وبعد 3 أيام من الفوز الأول، عاد برشلونة إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" من جديد لتحقيق فوزه الثاني على الكتيبة المدريدية بهدف نظيف، ليبتعد في صدارة البطولة الإسبانية بفارق 12 نقطة عن "الميرنغي".

وفي هذا الإطار، نشر حساب برشلونة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو للاعبي البارسا أثناء احتفالهم بالفوز على الغريم التقليدي، مساء السبت، وأرفقه برسالة مفادها: "نؤكد لكم هذا فيديو جديد".

ويقصد حساب برشلونة أن لاعبي برشلونة احتفلوا بذات الطريقة التي احتفلوا بها عقب الإطاحة بريال مدريد والتأهل إلى نهائي كأس الملك، حين التقطوا صورة جماعية في غرفة تبديل الملابس بملعب "سانتياغو برنابيو"، مع صرخة احتفال قوية، في لهجة لا تخلو من السخرية والتهكم على الغريم التقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو حظي بأكثر من 4.5 مليون إعجاب، فضلاً عن عشرات الآلاف من التعليقات، في ظل الحرب الكلامية الشرسة بين جماهير الغريمين التقليديين، عقب كل مباراة كلاسيكو تجمعهما.