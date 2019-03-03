انت الان تتابع الجونة يتلقى خطابا من الاتحاد الكاميروني لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

تلقى فريق نادي الجونة خطابًا من الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، من أجل استدعاء جوناثان أنجويم، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمباراة الكاميرون وجزر القمر المقرر لها يوم 22 من شهر مارس الجاري. ويخوض منتخب الكاميرون مواجهة مهمة أمام منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر بعد أن قام الكاف بسحبها من الكاميرون، علمًا بأن أنجويم قد شارك مع منتخب الكاميرون فى التتويج بكأس الأمم 2017 بالجابون.‎

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وكان فريق الجونة قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على حساب فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين يوم الخميس الماضي على استاد الجونة بالبحر الأحمر. ويحتل الجونة تحت قيادة حمادة صدقي مديره الفني