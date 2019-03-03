انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

أعلن السويسري كرستيان جروس، المدير الفني للزمالك التشكيل الأساسي للفريق الذي سيبدأ مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي المقرر انطلاقها في السادسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الراعبة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويحتل الزمالك المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين حصدهما من 3 مباريات بعد الخسارة من جورماهيا الكيني صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط في الجولة الأولى، والتعادل مع نصر حسين داي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبترو أتلتيكو صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. في الدفاع: محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وعبد الله جمعة. في الوسط: فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم "أوباما". في الهجوم: خالد بو طيب وحميد أحداد وأحمد سيد "زيزو". بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد