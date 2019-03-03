مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو

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٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
أعلن السويسري كرستيان جروس، المدير الفني للزمالك التشكيل الأساسي للفريق الذي سيبدأ مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي المقرر انطلاقها في السادسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الراعبة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويحتل الزمالك المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين حصدهما من 3 مباريات بعد الخسارة من جورماهيا الكيني صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط في الجولة الأولى، والتعادل مع نصر حسين داي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبترو أتلتيكو صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. في الدفاع: محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وعبد الله جمعة. في الوسط: فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم "أوباما". في الهجوم: خالد بو طيب وحميد أحداد وأحمد سيد "زيزو". بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي..
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
في الدفاع: محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وعبد الله جمعة.
في الوسط: فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم "أوباما".
في الهجوم: خالد بو طيب وحميد أحداد وأحمد سيد "زيزو".
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد - بهاء مجدي - محمد عبد السلام - أيمن حفني - إبراهيم حسن- عمر السعيد - حازم إمام.
جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع جورماهيا الكيني، يوم 10 مارس الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
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