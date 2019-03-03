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انت الان تتابع المقاهي ترفع شعار «مفيش صلاح في زمالك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
في واقعة طريفة قامت إدارة أحد المقاهي برفع لافتة قبل انطلاق مباراة الزمالك المصيرية، أمام نظيره بترو أتلتيكو، المقرر انطلاقها الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لوندا، وكتب صاحب على اللافتة "مفيش صلاح في زمالك إدارة الكافية"، حيث تصادف إقامة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في نفس توقيت مباراة فريق ليفربول الإنجليزي الذي يحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم الفراعنة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.
ويواجه ليفربول نظيره فريق إيفرتون في مباراة ديربي المرسيسايد والمقرر إقامتها في السادسة والربع أي بعد انطلاق مباراة فريق القلعة البيضاء بربع ساعة. ويتذيل الزمالك مجموعته بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين ويتصدرها جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ويليه نصر حسين داي الجزائري، وبترو الأنجولي ولكل منهما 4 نقاط،
ويواجه ليفربول نظيره فريق إيفرتون في مباراة ديربي المرسيسايد والمقرر إقامتها في السادسة والربع أي بعد انطلاق مباراة فريق القلعة البيضاء بربع ساعة.
ويتذيل الزمالك مجموعته بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين ويتصدرها جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ويليه نصر حسين داي الجزائري، وبترو الأنجولي ولكل منهما 4 نقاط، ويدخل الزمالك مواجهة أتلتيكو رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز"، وتجاوز تلك العقبة وتحقيق الثلاث نقاط لإحياء آماله في الصعود لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.
أما ليفربول فيدخل المباراة، وعينه على العودة إلى صدارة جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة بعد فوز فريق السيتي أمس على فريق بورنموث ليتصدر مؤقتًا جدول مسابقة البريميرليج في انتظار نتيجة لقاء الريدز والتوفيز.
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