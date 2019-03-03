انت الان تتابع هداية ملاك تحرز برونزية أمريكا المفتوحة للتايكوندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
توجت هداية ملاك، بالميدالية البرونزية، تحت 67 كجم، ببطولة أمريكا المفتوحة للتايكوندو، وذلك بعد انسحابها أمام اللاعبة البرازيلية في الدور نصف النهائي في نفس الوزن، بسبب عدم قدرتها على استكمال اللقاء بسبب إصابتها في إصبع اليد اليسرى رغم تقدمها بنتيجة (4-1) حتى نهاية الجولة الثانية، حيث يحصد الخاسر في قبل نهائي بطولات التايكوندو على الميدالية البرونزية مباشرة، وعلّقت اللاعبة المصرية، على ما حققته خلال هذه البطولة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.
وقالت هداية ملاك: «الحمد لله.. برونزية في بطولة أمريكا المفتوحة 2019.. للأسف لم أستطع استكمال مباراة قبل النهائي بسبب الإصابة، لكن من المؤكد أن الله يكتب لي الخير». وكانت هداية ملاك قد حصلت على ذهبية بطولة مصر الدولية خلال الأيام الماضية، كما حصدت ذهبية بطولة قبرص الدولية التي أقيمت الشهر
وكانت هداية ملاك قد حصلت على ذهبية بطولة مصر الدولية خلال الأيام الماضية، كما حصدت ذهبية بطولة قبرص الدولية التي أقيمت الشهر الماضي، كما أن صاحبة برونزية أوليمبياد ريو دي جانيرو 2014 تستعد للتأهل في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو.
يذكر أن اتحاد التايكوندو نظم خلال الأيام الماضية بطولة مصر الدولية والتى أقيمت بالغردقة بمشاركة 578 لاعبًا يمثلون 47 دولة، ونافست مصر في البطولة بـ29 لاعبًا.
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