مصادر لـ”الخليج 365”: السهلاوي لم يُعرض على الهلال.. واللاعب مستمر مع النصر

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

أكدت مصادر لـ”الخليج 365”، أن إدارة نادي الهلال لم تتقدم بطلب رسمي لإدارة النصر، بشأن انتقال المهاجم محمد السهلاوي، كلاعب هاوِ إلى صفوف الفريق، مشيرة إلى أن الهلال لم يتلقَ أي عرض رسمي أو شفهي للتوقيع مع اللاعب.

وذكرت المصادر، أن وكيل أعمال اللاعب لم يعرض “السهلاوي”، على الفريق الهلالي، وأن اللاعب سيبقى في صفوف النصر حتى نهاية عقده.

يذكر أن “السهلاوي”، دخل الفترة الحرة من شهرين، ويستطيع التوقيع مع أي نادي آخر دون الرجوع لناديه ولكنه يفضّل البقاء في النصر.