شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود هجوم ليفربول.. تعرف على التشكيل الرسمي للفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب التشكيل الرسمي لليفربول لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بالدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل كالتالي: «أليسون- ألكساندر أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبيرتسون- فابينيو- فينالدوم- هندرسون- ساديو مانى- محمد صلاح- أوريجي». ويضم تشكيل إيفرتون كلا من: «بيكفورد- كولمان- كين- زوما- دينييه- شنايدرلين- إدريسا جاي- والكوت- سيجوردسون- بيرنارد- كلافيرت لوين». ويمتلك ليفربول 69 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب قبل خوض اللقاء، وفي حالة الفوز يتقدم للمركز الأول، وفي المقابل يمتلك 36 نقطة في المركز العاشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود هجوم ليفربول.. تعرف على التشكيل الرسمي للفريقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.