شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة بترو أتلتيكو.. زيزو بديلاً لكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية.

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي «الونش»، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة

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خط الوسط: محمود عبدالعزيز وفرجاني ساسي

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد

وفي الهجوم: خالد بوطيب

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، بهاء مجدي، محمد عبدالسلام، حازم إمام، إبراهيم حسن، أيمن حفني، وعمر السعيد

واستبعد الجهاز الفني الثلاثي عمر صلاح وأحمد مدبولي ومحمد حسن من قائمة الفريق التي ستخوض المباراة