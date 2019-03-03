شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة بترو أتلتيكو.. زيزو بديلاً لكهربا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية.
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي «الونش»، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة
خط الوسط: محمود عبدالعزيز وفرجاني ساسي
وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد
وفي الهجوم: خالد بوطيب
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، بهاء مجدي، محمد عبدالسلام، حازم إمام، إبراهيم حسن، أيمن حفني، وعمر السعيد
واستبعد الجهاز الفني الثلاثي عمر صلاح وأحمد مدبولي ومحمد حسن من قائمة الفريق التي ستخوض المباراة
كانت هذه تفاصيل خبر جروس يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة بترو أتلتيكو.. زيزو بديلاً لكهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.