عدن .. تدشين بطولة كرة القدم الخماسية ضمن أسبوع الطالب الجامعي

دشن رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، اليوم الأحد، في صالة ملعب نادي شباب المنصورة بطولة كرة القدم الخماسية ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي (٢١) تحت شعار (الأيمان والعلم نبراسان نهتدي بهما لصناعة المجد).

وفي التدشين، اكد نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، الدكتور،محمد عقيل العطاس، أن هذه الفعاليات ستستمر إلى التاسع من مارس وسيكون هناك تكريم للفائزين بهذه الفعاليات الرياضية .. لافتاً إلى أن هناك جدول زمني محدد يشمل عدداً من الأنشطة المختلفة في إطار كليات جامعة عدن .

وأضاف "وهناك العديد من الكرنفالات إبتهاجاً بهذه المناسبة الخاصة بأسبوع الطالب الجامعي بالإضافة إلى أن هناك معرض للرسوم والفنون التشكيلية سيقدمه قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب" .. مشيراً إلى أن الجامعة ستقيم العديد من النشاطات الثقافية لإبراز مواهب وإبداعات الطلاب الجامعيين .

وفي اللقاء الإفتتاحي للبطولة الذي جمع فريقا كليتي طب الأسنان والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ,فاز فيها بجدارة وإستحقاق فريق كلية طب الأسنان بخمسة أهداف مقابل هدفين قدما فيها الفريقان مباراة جميلة ورائعة نالت إستحسان الحاضرين .

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والتقى في المباراة الثانية فريقا كلية التربية عدن وكلية الأداب وأنتهى اللقاء بفوز كبير لصالح كلية التربية عدن بأحدى عشر هدفاً مقابل أربعة أهداف ,حيث أستحوذ فريق كلية التربية على مجريات المباراة من بدايتها وفرض كامل سيطرته على المباراة.

وأختتمت فعاليات اليوم بلقاء جمع فريقي كليتي الهندسة والتربية زنجبار الذي أنتهى بفوز الهندسة بستة أهداف مقابل أربعة في مباراة هي الأقوى والأعنف من حيث الحماس والأداء.

أدار مباريات اليوم نديم عبدالله العبد وهاني تيسير وعلي الرامبو حكم ثالث وسعيد غالب حكم رابع .