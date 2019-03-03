شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يبدأ مهمته الآسيوية في ثاني مجموعات «أبطال آسيا».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يلعب فريق الاتحاد السعودي مع نظيره الريان القطري غدا (الاثنين) في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعود الاتحاد إلى المسابقة القارية بعد غياب موسمين بسبب مشكلاته المالية السابقة، ويأمل الاتحاد في أن تكون عودته مشابهة لبداياته في البطولة بنظامها الجديد عندما توج باللقب مرتين متواليتين في أول مشاركتين (2004 و2005)، لكن الفريق يخوض مسابقة هذا الموسم بأداء ضعيف في الدوري، حيث يحتل المركز ما قبل الأخير، رغم التحسن الطفيف في أدائه في الفترة الماضية.

وضمن المجموعة ذاتها، يلعب غدا الوحدة الإماراتي مع لوكوموتيف الأوزبكي.