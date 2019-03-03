أعلن كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستنطلق بملعب 11 نوفمبر في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا:

حراسة المرمي: محمود عبدالرحيم جنش .

الدفاع: عبدالله جمعه – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغنى – حمدي النقاز

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خط الوسط: محمود عبدالعزيز – فرجاني ساسي – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

الهجوم: خالد بو طيب

وعلى دكة البدلاء: عماد السيد – بهاء مجدي – محمد عبدالسلام – أيمن حفني – إبراهيم حسن- عمر السعيد – حازم إمام.

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كانت هذه تفاصيل خبر أوباما وخالد بوطيب يقودان هجوم الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو بالكونفيدرالية الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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