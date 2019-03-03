صلاح عاشور يتقدم للمقاصة على الإنتاج الحربى...

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جدة - عمرو شويل نجح مصر المقاصة فى التقدم بالهدف الأول على الإنتاج الحربى عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الجولة الـ25 للدورى. وقد بدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم خط الدفاع: عصام صبحى – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن Advertisements خط الوسط: محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافى – ميدو جابر – صلاح عاشور خط الهجوم: جون أنطوى دكة البدلاء: محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هانى سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلى – محمد دسوقى. يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطة فى المركز الخامس بجدول الدورى.

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