شريف إكرامى يخضع لفحص طبى غدا...

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جدة - عمرو شويل تقرر خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى لفحص طبى غدًا، الاثنين، تحت إشراف الهيئة الطبية، برئاسة أحمد عبد العزيز، للوقوف على آخر تطورات إصابة اللاعب.
ويخضع شريف إكرامى إلى فحوصات دقيقة، تحت إشراف الهيئة الطبية المشرفة على علاج اللاعبين بالنادى، لتحديد برنامجه العلاجى على النحو الأمثل من أجل العودة للمشاركة فى الترتيبات.
ويعانى إكرامى من مزق فى عضلة السمانة، حسبما أكدت الأشعة التى أجراها اللاعب عقب إصابته فى تدريب الفريق منذ عدة أيام.
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