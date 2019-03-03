شكرا لقرائتكم المصرى يواصل صحوته بالفوز على طلائع الجيش بهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استمر فريق المصرى فى صحوته مع إيهاب جلال المدير الفنى وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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شهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، حتى تمكن إسلام عيسى لاعب المصرى من استغلال سهو مدافعى الطلائع ليسجل هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 83 تلقى أوستين أموتو لاعب المصرى البطاقة الصفراء الثانية "طرد" ليستكمل الفريق البورسعيدى المباراة بـ 10 لاعبين، وهنا كانت نقطة التحول حيث سيطر الطلائع على الوقت المتبقي من اللقاء وكاد أن يحرز لاعبيه هدف التعادل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى للنقطة 38 نقطة فى المركز الرابع، بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات، مازال لديه مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 27 فى المركز العاشر، بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10.