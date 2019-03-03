جماهير بلدية المحلة تختار "أمح" محلاوى كتميمة للفريق بالقسم الثانى...

جدة - عمرو شويل انتشرت ظاهرة المشجع الأهلاوى "أمح" لتصل لأندية القسم الثانى، وذلك بعدما أصبح المشجع الأهلاوى تميمة حظ وصديق لغالبية لاعبى الدورى الممتاز.

وقامت جماهير بلدية المحلة باختيار مشجع من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك ليكون تميمة حظ الفريق خلال مباريات دورى القسم الثانى، الذى يحتل فيه فريق بلدية المحلة للمركز الخامس بالمجموعة الثالثة بفارق أربع نقاط عن متصدر المجموعة .

ويظهر المشجع المحلاوى سيد أمح فى مقصورة استاد بلدية المحلة فى غالبية مباريات الفريق بدورى القسم الثانى، بجوار كبار مشجعى الفريق، وذلك بعدما جعلته جماهير البلدية تميمة حظ للفريق خلال الفترة الأخيرة.