شكرا لقرائتكم تدريبات إضافيه لثلاثي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للأهلي فقرة إضافية عقب انتهاء تدريب الفريق الجماعي للثلاثي أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق وثنائي حراسة محمد الشناوي ومصطفى شوبير . وقام الثلاثي بالجري حول الملعب لرفع معدل اللياقة البدنية تحت إشراف مساعد مخطط الأحمال. وجاء ذلك في المران الأخير للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجيت لحساب الجولة ال٢٦ بالدوري العام والمقرر لها غدا الإثنين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات إضافيه لثلاثي الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.