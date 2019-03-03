شكرا لقرائتكم المقاصة يهزم الإنتاج الحربى بثلاثية فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح فريق مصر المقاصة فى تحقيق فوزا غاليا على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .
كان مصر المقاصة قد تقدم بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ،
وفى الشوط الثانى استطاع الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة زيادة غلة الأهداف فى الدقيقة 60 بإحراز الهدف الثالث ، بعدها يهدر محمود البدرى مدافع الإنتاج ضربة جزاء لفريقه ليرتفع رصيد أبناء الفيوم إلى 38 نقطة ومازال فى المركز الخامس ، بينما يتجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة فى المركز السابع .
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