جوب وأزولاو يقودان هجوم بترو أتلتيكو أمام الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لبترو أتلتيكو الأنجولى، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية. وجاء تشكيل بترو أتلتيكو كالتالى: حراسة المرمى :جورج موتا ألبير. Advertisements خط الدفاع: ديونيس جواو ودانيلسون وويلسون كارمو وإيدي أفونسو. خط الوسط: مانجويكس و أليم و هيرنيلسون كارمو و ريكاردو جوب. خط الهجوم : تياجو ليل أزولاو وتونى. يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين فيما يتصدر جورماهيا الكينى، المجموعة، وذلك برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.

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