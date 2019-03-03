شكرا لقرائتكم طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلى بالكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مجلس إدارة النادى الأهلى، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، التى ستسافر إلى الكونغو فجر الأربعاء المقبل لمواجه فيتا كلوب، والتى تأتى فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة والخسارة فى أخرى.

يذكر أن الأهلى سوف يلتقى مع بتروجت فى السابعة من مساء غد الاثنين فى الجولة الـ 26 من فعاليات الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت.