شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. لاسارتى يطمئن على إكرامى.. استمرار تأهيل نجيب وجمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع شريف اكرامي، حارس الفريق، علي هامش المران الذي أقيم عصر اليوم في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدا في اطار مواجهات الاسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.
واطمأن المدير الفني علي اكرامي، بعد تعرضه لاصابة بمزق في السمانه خلال مشاركته في مران الفريق الخميس الماضي وهي الغصابة التى ستُبعد الحارس الدولي عن التدريبات فترة تتراوح من 4 لـ6 سابيع.
على جانب أخر ، واصل محمد نجيب وعمرو جمال ثنائي الفريق اداء التدريبات التأهيليه، تمهيدا لعودتهما من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي وتجهيزهما للمباريات.
وقام عمرو جمال بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له والذي يشتمل علي تدريبات في الملعب وجلسات الجيم.
وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم علي ملعب التتش في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدا ضمن الجولة الـ26 في بطولة الدوري.
بينما خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، فقرة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر اليمو الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
فيما قاد سامي قمصان مدرب الفريق فقرة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر على هامش المران، واهتم قمصان مع لاعب الفريق الأحمر بضرورة إنهاء الكرة بشكل سليم،خاصة الفرص التي تتاح له أمام المرمى.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء غد الاثنين على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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