شكرا لقرائتكم هل يكسر محمد صلاح صيامه التهديفى ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول لكسر صيامه التهديفى خارج ملعب "أنفيلد"، عندما ليفربول ضيفًا على إيفرتون فى السادسة والربع مساء اليوم بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل خارج ملعب "أنفيلد" بمسابقة الدورى الإنجليزي، عندما أحرز هدفًا فى فوز ليفربول على برايتون بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 يناير الماضى.

وغاب محمد صلاح عن التسجيل فى مباراتى ليفربول ضد وست هام ومانشستر يونايتد بملعبى "لندن الأولمبى"، و"أولد ترافورد".

Advertisements

ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف بمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم للحفاظ على آماله فى حصد جائزة هداف الدورى الانجليزى للموسم الثانى على التوالى، على الرغم من صيامه عن التهديف لمدة 180 دقيقة ضد مانشستر يونايتد وواتفورد.

ويحتل محمد صلاح حاليًا المركز الثانى بقائمة هدافى الدورى الانجليزى برصيد 17 هدفًا، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى بفارق هدف وحيد.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.