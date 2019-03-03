شكرا لقرائتكم تشيلسى يتقدم علي فولهام بثنائية هيجوايين وجورجينيو في الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول من عمر المباراة التي تجمع بين فولهام وتشيلسي بملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بتقدم تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هدفي تشيلسي، جونزالو هيجواين وجورجينهو في الدقيقتين 20 و31 على التوالي، بينما جاء هدف فولهام الوحيد عن طريق كالوم تشامبيرس في الدقيقة 27 من زمن الشوط الاول.

شهدت التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي عودة الحارس الإسباني كيبا أريسابالاجا، بعدما تم استبعاده من المشاركة فى مباراة توتنهام التي أقيمت بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 28.

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وكان حارس تشيلسي خالف تعليمات مدربه ساري في مباراة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي خسرها "البلوز"، بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، بعدما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل كاباييرو، وقرر النادي تغريمه بحسم أسبوع من راتبه.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 برصيد 17 نقطة.