تفاصيل 120 دقيقة قضاها نائب رئيس الأهلى فى مقر الزمالك...

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة الحادية عشر من مسابقة دورى سوبر كرة السلة، حضور العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالقلعة الحمراء، فى خطوة وبداية مبشرة تكشف عن حسن العلاقات بين قطبى الكرة المصرية.

ويكشف "الخليج 365" تفاصيل زيارة العامرى فاروق لمقر نادى الزمالك، التى استغرقت قرابة الـ120 دقيقة فقط، حيث وصل إلى صالة عبد الرحمن فوزى التى استضافت المباراة، وكان بالصالة حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعلاء زهران عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك .

وكان فى استقبال نائب رئيس الأهلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، وشريفة الفار عضوه المجلس الحالى، والتى كانت مكلفة من المجلس الأبيض باستقبال وتواجد الثنائى برفقة العامرى فاروق طوال فترة تواجده بمقر القلعة البيضاء وجلسا بجواره، ودار بينهما حديث ودى بخصوص المباراة، وقد ظهر على العامرى التأثر بنتيجة المباراة واهتزازا الأهلى خلال اللقاء .

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وقد ظهر فى الصالة عدد من الجماهير البيضاء، التى كانت تهتف لفريقها دون أى تجاوز فى التشجيع .

وقد عرض خلال المباراة حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، مبادرة للصلح، وأن تسود حالة طيبة وضبط النفس بين مسئولى الأندية، حتى قال نائب رئيس الأهلى: ليس لدينا غضاضة من أحد.

وحرص مسئولو الزمالك على تقديم واجب الضيافة لنائب رئيس النادى الأهلى، بتقديم بعض المشروبات مثل العصير والشاى والمياه، وبين شوطى المباراة ظل العامرى فاروق جالسا فى مقعده المخصص له، وبعد نهاية المباراة التى أسفرت عن فوز الزمالك بنتيجة 67/90، رحل نائب رئيس القلعة الحمراء فورا بعد توجيه التحية لمسئولى القلعة البيضاء.