شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. جونيور أجاى يغادر المران مصابا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر جونيور اجاي، لاعب الأهلى، مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، فى ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت، التى تقام غدا فى إطار منافسات الأسبوع الـ26 فى بطولة الدورى العام.

ويعانى الأهلى من لعنة الإصابات، حيث يغيب عنه أكثر من لاعب للإصابة وأنضم الثنائى شريف إكرتامى وعمرو السولية لمستشفى الأهلى مؤخرًا.

واشتكى أجاى، من إصابة فى المران وخضع لفحص طبى على يد طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، لكنه خرج ولم يستكمل المران وسيتحدد خلال الساعات المقبلة حجم هذه الإصابة.