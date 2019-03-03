شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. جونيور أجاى يغادر المران مصابا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادر جونيور اجاي، لاعب الأهلى، مران الفريق الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، فى ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت، التى تقام غدا فى إطار منافسات الأسبوع الـ26 فى بطولة الدورى العام.
ويعانى الأهلى من لعنة الإصابات، حيث يغيب عنه أكثر من لاعب للإصابة وأنضم الثنائى شريف إكرتامى وعمرو السولية لمستشفى الأهلى مؤخرًا.
واشتكى أجاى، من إصابة فى المران وخضع لفحص طبى على يد طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، لكنه خرج ولم يستكمل المران وسيتحدد خلال الساعات المقبلة حجم هذه الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الأهلى.. جونيور أجاى يغادر المران مصابا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.