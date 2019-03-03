شكرا لقرائتكم محمود عبد العزيز وأحداد فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام بترو أتليتكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك ، تشكيل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب. يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين فيما يتصدر جورماهيا الكينى، المجموعة، وذلك برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط. ويتواجد على دكة البدلاء: عماد السيد حارس مرمى - بهاء مجدى - محمد عبد السلام - أيمن حفنى - إبراهيم حسن- عمر السعيد - حازم إمام. وتم استبعاد عمر صلاح وأحمد مدبولى ومحمد حسن من قائمة المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عبد العزيز وأحداد فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام بترو أتليتكو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.