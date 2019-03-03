شكرا لقرائتكم عودة عصام الحضرى لتدريبات النجوم الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد اليوم، الأحد، عصام الحضرى حارس مرمى نجوم إف سى، لتدريبات فريقه الجماعية، بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بشد فى العضلة الأمامية أدت لغيابه عن مواجهة وادى دجلة وحرس الحدود.

وشارك السد العالى فى تدريبات فريقه الجماعية، ليصبح جاهزًا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 14 مارس، فى إطار منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل النجوم المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 22 نقطة.