شكرا لقرائتكم سييرا: المداورة مهمة.. ونسعى للبدء بشكل جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح التشيلي خوزيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، أن عملية المداورة بين اللاعبين تعد أمرا هاما بالنسبة لضغط المباريات الذي يمر فيه الفريق، مضيفا أنه سيسعى إلى بدء البطولة بشكل جيد كون المباراة ستكون في جدة.

وقال سييرا في المؤتمر الخاص بمباراة الاتحاد أمام الريان القطري: أتمنى أن تكون الخيارات متعددة في اللاعبين الجاهزين وعملية المداورة هي أمر مهم جدا خاصة مع الإصابات العديدة في الفريق، وطريقتي تعتمد على التوازن بين الهجوم والدفاع ويبقى الهجوم هو المفتاح الوحيد للانتصار كما أن فريقنا يملك أسماء مميزة في الدفاع والهجوم.

وزاد: نحن نبدأ بطولة جديدة ونتطلع إلى أن تكون البداية جيدة، ونمر في مرحلة الاستشفاء بعد اللقاء الماضي في الدوري وسنواجه فريقا جيدا في آسيا وشاهدت مبارياته الماضية.

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وأضاف سييرا أن الفريق يلعب العديد من المباريات في الفترة الحالية وقال: الفريق يقع الآن تحت ضغط المباريات، وسوف نعطي البطولة الآسيوية الاهتمام التي تستحق كما أني لم أكن أتمنى أن يخوض الفريق المباراة بدون جماهير وسوف نتعامل مع الوضع ونقدم الأداء المنتظر والجماهير هي الداعم الأول للفريق.

وكونه سيكون قائد الفريق في لقاء يوم الاثنين، قال كارلوس فيلانويفا: عودة سييرا أمر إيجابي بالنسبة لي وسوف تكون بمثابة دافع إضافي لي خصوصا أنه أشرف على تدريبي مع الفريق في الموسمين الماضيين، وتعاملت في الفترة الماضية مع 3 مدربين ولكل مدرب طريقته الخاصة.

وختم فيلانويفا بالقول: أنا سعيد بالمشاركة لأول مرة في دوري أبطال آسيا مع الاتحاد لأني أعرف جيدا ماذا تعني هذه البطولة للنادي والجماهير.. الجميع في الفريق يعمل من أجل هدف واحد وهو إسعاد الجماهير.