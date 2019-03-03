شكرا لقرائتكم تورينو يصعق كييفو بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب فريق تورينو على ضيفه كييفو 3 - صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتظر تورينو حتى آخر ربع ساعة من المباراة لحسم الفوز، حيث تقدم أندريا بيلوتي بهدف في الدقيقة 76 ثم أضاف توماس رينكون الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يختتم سيموني زازا التسجيل في الوقت بدل الضائع أيضا.

الفوز رفع رصيد تورينو إلى 41 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد كييفو عند عشر نقاط ليبقى في المركز العشرين الأخير.