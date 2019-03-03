شكرا لقرائتكم واتفورد يحبط ليستر بهدف متأخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع واتفورد فوزا صعبا من ضيفه ليستر سيتي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم واتفورد بهدف سجله تروي دييني في الدقيقة الخامسة، وتعادل ليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 75، قبل أن يسجل أندري غراي هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع واتفورد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
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