رودجرز يستهل مشواره مع ليستر بالخسارة ضد واتفورد

اسماء السيد - استهل المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ومشواره مع فريقه الجديد ليستر سيتي، بخسارة أمام مضيفه واتفورد 1-2 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين.

وكان ليستر سيتي تعاقد الثلاثاء الماضي مع رودجرز الذي كان يشرف على تدريب سلتيك الاسكتلندي، خلفا للمدرب الفرنسي كلود بويل الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

وكانت مباراة اليوم الأولى لرودجرز في الدوري الإنكليزي منذ إقالته من منصبه مدربا لليفربول في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2015 فاسحا المجال أمام التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وأشرف رودجرز على ليفربول بين عامي 2012 و2015، وقاده الى مركز الوصافة عام 2014، قبل أن ينضم الى سلتيك عام 2016، ويقوده الى تحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحلية وكأس الرابطة مرتين تواليا.

وبكر واتفورد بالتسجيل في الدقيقة الخامسة عبر تروي ديني بضربة رأسية اثر ركلة حرة انبرى لها الإسباني جيرار دولوفو، وأدرك جايمي فاردي التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 75 بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة مستغلا تمريرة من البلجيكي يوري تيلمانز فتابعها داخل المرمى رافعا رصيده إلى 10 أهداف على لائحة الهدافين هذا الموسم.

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وخطف أندري غراي هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل لاضائع عندما تلقى تمريرة من ديني وتابعها داخل مرمى الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل.

وأتت خسارة ليستر اليوم بعد أيام من تحقيقه الفوز على ضيفه برايتون 2-1 في المرحلة الثامنة والعشرين الثلاثاء، والتي تابعها رودجرز من أرض ملعب كينغ باور ستاديوم بعد ساعات من تعيينه رسميا.

وتختتم المرحلة التاسعة والعشرين بمبارتي فولهام مع تشلسي، وإيفرتون مع ليفربول، في وقت لاحق الأحد.

ملخص مباراة ليستر وواتفورد: