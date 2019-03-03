شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى ..لاسارتي يركز على التسديد وعلاج "فنش" رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، فقرة للتسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

فيما قاد سامي قمصان مدرب الفريق فقرة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر على هامش المران، وأهتم قمصان مع لاعب الفريق الأحمر بضرورة إنهاء الكرة بشكل سليم، خاصة الفرص التي تتاح له أمام المرمى، وهى الظاهرة التى باتت سلبية فى أداء اللاعب ويلاحظها الجماهير وينال على أثرها انتقادات بالجملة.. إذ يهدر العديد من الأهداف السهلة التى من الممكن أن ترجح كفة الفريق فى أى وقت.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء غد الاثنين على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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