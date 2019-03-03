شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة فى الداخلية قبل الاستعداد لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، لاعبى الفريق راحة لمدة 48 ساعة، ليستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في الدوري العام.
كان فريق الداخلية قد تعادل امس السبت أمام نظيره الاتحاد السكندري بمنافسات الجولة 25، بهدف لمثله، وأدى لاعبو الفريق اليوم تدريبات استشفائية .
ويستعد الداخلية لمواجهة مصر المقاصة في الحادي عشر من مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد كلية الشرطة.
ويحتل الداخلية المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 23 نقطة.
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