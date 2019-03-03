فيديو.. صلاح عاشور يتقدم للمقاصة بهدف على الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصر المقاصة فى التقدم بالهدف الأول على الإنتاج الحربى عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الجولة الـ25 للدورى . وقد بدأ مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم خط الدفاع: عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – أحمد محسن خط الوسط: محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور Advertisements خط الهجوم: جون أنطوي دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي. يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري .

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