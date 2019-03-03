طارق طه يبدأ برنامجه العلاجي فى الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طارق طه المدافع الأيسر للإسماعيلى، برنامجه العلاجى بعد أن تعرض للإصابة بشد خفيف فى عضلة الضامة خلال مباراة فريقه ضد شباب قسنطينة الجزائرى. Advertisements وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية صباح الأحد تحت إشراف أيمن عوض الله أخصائى إصابات الملاعب بالفريق، على هامش مران الدراويش الذى أقيم بالجزائر. وكان الإسماعيلى قد خسر أمس من النادى الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن تصل البعثة إلى القاهرة غدا الاثنين.

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