شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستبعد مدبولى ومحمد حسن من موقعة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أحمد مدبولى وعمر صلاح ومحمد حسن من قائمة الفريق فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام وحازم إمام وإبراهيم حسن وأيمن حفنى وعمر السعيد.

تشكيل الزمالك الأساسى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين فيما يتصدر جورماهيا الكينى، المجموعة، وذلك برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.