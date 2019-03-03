بالفيديو .. أنطوى يحرز الهدف الثالث للمقاصة فى الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصر المقاصة فى إحراز الهدف الثالث فى مرمى الإنتاج الحربى عن طريق الغانى جون أنطوى فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى، لتصبح النتيجة 3 / 1 للفريق الفيومى. كان مصر المقاصة قد تقدم بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء . بدأ مصر المقاصة بتشكيل مكون من :- وضم تشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى خط الدفاع : عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور Advertisements خط الهجوم : جون أنطوي دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي. يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري .

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