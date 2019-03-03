شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى لبدلاء الإسماعيلى فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى مراناً صباح اليوم، الأحد، بأحد الملاعب القريبة لمقر إقامته بمدينة قسنطينة الجزائرية. وخاض البدلاء تدريبات قوية تحت قيادة الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، بينما قام البرازيلى كارلوس أوليفيرا مدرب الأحمال بعمل مران تأهيلى واستشفائى للأساسيين. Advertisements وتعرض الإسماعيلى للهزيمة من شباب قسنطينة الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية. وتعود بعثة الدراويش غدا الاثنين إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يبدأ استعداداته لمواجهة مازيمبى الكونغولى.

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