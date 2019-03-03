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لاسارتي يطمئن علي إكرامي في جلسة خاصة وتأهيل نجيب وجمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع شريف اكرامي، حارس الفريق، علي هامش المران الذي أقيم عصر اليوم في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدا في اطار مواجهات الاسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

واطمأن المدير الفني علي  اكرامي، بعد تعرضه لاصابة بمزق في السمانه خلال مشاركته في مران الفريق الخميس الماضي وهي الإصابة التى ستُبعد الحارس الدولي عن التدريبات فترة تتراوح من 4 لـ6 سابيع.

على جانب أخر ، واصل محمد نجيب وعمرو جمال ثنائي الفريق اداء التدريبات التأهيلية، تمهيدا لعودتهما من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي وتجهيزهما للمباريات.

وقام عمرو جمال بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، وذلك ضمن البرنامج الذى يخضع له والذى يشتمل علي تدريبات في الملعب وجلسات الجيم.

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وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم علي ملعب التتش في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدا ضمن الجولة الـ26 في بطولة الدوري.

 

 

 

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