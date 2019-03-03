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أجاي يغادر مران الأهلى بعد تعرضه للإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر جونيور اجاي، لاعب الأهلي، مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم علي ملعب التتش، في ختام الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام غدا في اطار منافسات الاسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

ويعاني الأهلي من لعنة الإصابت حيث يغيب عنه أكثر من لاعب للإصابة وأنضم الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لقائمة المصابين مؤخراً.

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واشتكى اجاي، من إصابة في المران وخضع لفحص طبي على يد طبيب الفريق الدكتور خالد محمود لكنه غادر  ولم يستكمل المران وسيتحدد خلال الساعات المقبلة حجم هذه الإصابة.

 

 

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