فيديو .. المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربى 2/1 فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصر المقاصة فى إنهاء الشوط الاول متقدما على الإنتاج الحربى 2 / 1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى . تقدم مصر المقاصة بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 ، وتعادل محمود البدرى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 27 ، قبل أن يعود ميدو جابر فى إحراز الهدف الثانى للمقاصة فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء . بدأ مصر المقاصة بتشكيل مكون من :- وضم تشكيل: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى خط الدفاع : عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن Advertisements خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور خط الهجوم : جون أنطوي دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي. يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري .

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