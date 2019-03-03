فيديو.. الإنتاج الحربى يتعادل أمام مصر المقاصة 1/1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإنتاج الحربى فى التعادل أمام مصر المقاصة عن طريق محمود البدرى لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز. كان مصر المقاصة قد تقدم بالهدف الأول عن طريق صلاح عاشور فى الدقيقة 13 وبدأ مصر المقاصة بتشكيل مكون من:- أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى خط الدفاع : عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – أحمد محسن Advertisements خط الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور خط الهجوم : جون أنطوي دكة البدلاء محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عاصم سعيد – هاني سعيد – محمد رمضان – شيميلس بيكلي – محمد دسوقي. يدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 35 نقطه في المركز الخامس بجدول الدوري .

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