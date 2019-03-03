شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلى فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستسافر إلى الكونغو فجر الأربعاء المقبل لمواجه فيتا كلوب، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويحتل الأهلي صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

يذكر أن الأهلى سوف يلتقى مع بتروجت فى لاسابعة من مساء غدا الاثنين فى الجولة الـ 26 من فعاليات الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت .