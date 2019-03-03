شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى يتقدم على الطلائع بهدف عيسى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى، التى تجمعهما حاليًا على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف أحرزه إسلام عيسى فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 30 هدف .