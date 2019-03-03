شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد بديل كهربا فى تشكيل الزمالك الرسمى أمام بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

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خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين فيما يتصدر جورماهيا الكينى، المجموعة، وذلك برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.