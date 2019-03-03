الاسطورة HD.. مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد الزامبي بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف...

الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد الزامبي بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف اون لاين كورة جول BEIN SPORT HD4، ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة قوية وهامة من مباريات كأس الكونفيدرالية، حيث يجتمع فريق الهلال السوداني نظيره فريق زيسكو يونايتد، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019، من خلال موقعنا عرب فور هوست سوف نوضح لكم موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الهلال وزيسكو يونايتد اونلاين.

مباراة الهلال وزيسكو يونايتد الزامبي بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال وزيسكو يونايتد بث مباشر، والجدير ذكره أن فريق الهلال السوداني يحتل المركز الرابع من جدول دور المجموعات برصيد 4 نقاط، ويسعي في هذا اللقاء لتحقيق الفوز وإحراز نقاط لتأهله لنهائي كأس الكونفيدرالية، أما عن فريق زيسكو يونايتد فأنه يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق 2 نقطة عن فريق نكانا صاحب المركز الأول، يلا شوت مباراة الهلال وزيسكو يونايتد بث مباشر.

موعد مباراة الهلال وزيسكو يونايتد

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية الساعة السابعة مساءً، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك على ملعب الهلال، على ان تقوم قناة بي أن سبورت 4 ببث اللقاء، ويقوم بالتعليق عليها المعلق محمد بركات.

مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد